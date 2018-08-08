17:55 | Футбол — РПЛ

СМИ: Ханни может покинуть "Спартак" и вернуться в Бельгию


Полузащитник "Спартака"  Софьян Ханни может покинуть московский клуб. Как утверждает портал Voetbalnieuws, на 27-летнего алжирца претендуют бельгийские и английские клубы, которые уже сообщили красно-белым о своем интересе.

Ханни оставался в запасе "Спартака" в двух первых турах РПЛ. Ранее сообщалось, что хавбек обеспокоен отсутствием игровой практики.

Ханни перешел в "Спартак" зимой 2018 года из "Андерлехта". В составе красно-белых он провел 11 игр, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. 

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