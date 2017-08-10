СМИ: "Гремиу" и "Спартак" договорились о переходе Луана

"Гремиу" и "Спартак" уладили детали перехода нападающего Луана в московский клуб, утверждает Tuttomercatoweb. Отмечается, что красно-белые выполнили условия бразильского клуба.

Ранее сообщалось, что трансфер 24-летнего форварда обойдется красно-белым в 22 – 25 миллионов евро. В ближайшее время о переходе должно быть объявлено официально.

Сегодня Луан получил вызов в сборную Бразилии на матчи отборочного турнира чемпионата мира. Напомним, форвард играл за олимпийскую сборную Бразилии, в составе которой завоевал золотые медали Игр в Рио-де-Жанейро. В рамках турнира игрок выходил на поле в шести матчах и забил три гола.

26 января 2017 года в товарищеском матче против сборной Колумбии нападающий дебютировал за главную сборную Бразилии. В этом сезоне в составе "Гремиу" Луан забил 13 голов и сделал 5 голевых передач в 21 матче.

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