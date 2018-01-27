СМИ: Гранквист летом вернется в "Хельсингборг"

Капитан "Краснодара" Андреас Гранквист после чемпионата мира вернется в шведский клуб "Хельсингборг", в котором начинал профессиональную карьеру, утверждает hd.se. Отмечается, что уже завтра "Хельсингборг" на пресс-конференции объявит о возвращении 32-летнего игрока.

Гранквист является воспитанником "Хельсингборга". Швед выступал за первую команду "красных" с 2004 по 2007 год. В "Краснодаре" он играет с 2013 года. На его счету 124 матча и 3 гола.

В декабре генеральный директор "Хельсингборга" Кристер Азелиус отметил, что у него огромное желание вернуть Гранквиста в команду.