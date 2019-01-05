СМИ: Гранат согласился на понижение оклада в "Рубине"

"Рубину" удалось достигнуть соглашения с защитником Владимиром Гранатом о понижении зарплаты, информирует "Бизнес Online". Согласно изданию, игрок согласился пойти на снижение оклада почти в три раза.

Также сообщается, что переговоры о понижении оклада идут и с защитником Федором Кудряшовым. Напомним, что оба игрока не полетели на первый зимний сбор команды в Турцию из-за травм.

Зарплата обоих футболистов составляет примерно 1,5 миллиона евро в год. Контракт Кудряшова действует до конца текущего сезона, соглашение Граната рассчитано до 30 июня 2020 года.