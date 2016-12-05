17:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

СМИ: Гончаренко готов возглавить ЦСКА, если клуб зимой вернет Васина

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Возвращение защитника Виктора Васина из "Уфы" в ЦСКА в зимнее трансферное окно является одним из условий перехода Виктора Гончаренко на пост главного тренера армейцев, утверждает ТАСС. Специалист видит Васина игроком основы ЦСКА. Столичный клуб владеет правами на Васина, в "Уфе" он играет на правах аренды.

Ранее сообщалось, что Гончаренко покинет команду из Башкирии зимой и сменит на посту наставника ЦСКА Леонида Слуцкого. Сам специалист, впрочем, в интервью "СЭ" не подтвердил данную информацию.

Васин в текущем сезоне провел без замен все 17 матчей "Уфы" в премьер-лиге.

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Кто, на ваш взгляд, должен заменить Леонида Слуцкого в случае его ухода с поста главного тренера ЦСКА?
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КОММЕНТАРИИ (11)
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delacrua

Васи в защите. ахаха.

17:56

RoyalHunter

будут играть в три защитника: Вася, Васин и васин брат

17:50

Стриж

...и еще Базелюка, угу.

17:37

Стриж

...а также Самодина, Салугина, Ефремова и Правосуда.

17:30

fireman32

Гинер с удовольствием удовлетворит этот каприз))

17:24

baddy

Да этот спец похлеще Бердыева будет. Ещё ничего не выиграл, а уже условия ставит.

17:23

shpasic

Васин - это на смену В. Березуцкому, а Алёшина не найдётся?

17:22

Бергкамп 10

maximum080 ну как раз таки может в условиях аренды есть пункт о досрочном возвращении

17:19

maximum080

где вы такие условия нашли утка

17:17

П_о_в_а_р

Ни вирнёти Васина - не согласин. З.Ы. Гончарекне респект.

17:16

Бергкамп 10

то что Васин нужен ЦСКА Это факт..но такие условия Гончаренко ставить не будет..летом итак вернется.. Живоглядова еще захватить

17:12

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