СМИ: Гончаренко готов возглавить ЦСКА, если клуб зимой вернет Васина

Возвращение защитника Виктора Васина из "Уфы" в ЦСКА в зимнее трансферное окно является одним из условий перехода Виктора Гончаренко на пост главного тренера армейцев, утверждает ТАСС. Специалист видит Васина игроком основы ЦСКА. Столичный клуб владеет правами на Васина, в "Уфе" он играет на правах аренды.
Ранее сообщалось, что Гончаренко покинет команду из Башкирии зимой и сменит на посту наставника ЦСКА Леонида Слуцкого. Сам специалист, впрочем, в интервью "СЭ" не подтвердил данную информацию.
Васин в текущем сезоне провел без замен все 17 матчей "Уфы" в премьер-лиге.
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Кто, на ваш взгляд, должен заменить Леонида Слуцкого в случае его ухода с поста главного тренера ЦСКА?
delacrua
Васи в защите. ахаха.
17:56
RoyalHunter
будут играть в три защитника: Вася, Васин и васин брат
17:50
Стриж
...и еще Базелюка, угу.
17:37
Стриж
...а также Самодина, Салугина, Ефремова и Правосуда.
17:30
fireman32
Гинер с удовольствием удовлетворит этот каприз))
17:24
baddy
Да этот спец похлеще Бердыева будет. Ещё ничего не выиграл, а уже условия ставит.
17:23
shpasic
Васин - это на смену В. Березуцкому, а Алёшина не найдётся?
17:22
Бергкамп 10
maximum080 ну как раз таки может в условиях аренды есть пункт о досрочном возвращении
17:19
maximum080
где вы такие условия нашли утка
17:17
П_о_в_а_р
Ни вирнёти Васина - не согласин. З.Ы. Гончарекне респект.
17:16
Бергкамп 10
то что Васин нужен ЦСКА Это факт..но такие условия Гончаренко ставить не будет..летом итак вернется.. Живоглядова еще захватить
17:12