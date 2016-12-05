СМИ: Гончаренко готов возглавить ЦСКА, если клуб зимой вернет Васина

Возвращение защитника Виктора Васина из "Уфы" в ЦСКА в зимнее трансферное окно является одним из условий перехода Виктора Гончаренко на пост главного тренера армейцев, утверждает ТАСС. Специалист видит Васина игроком основы ЦСКА. Столичный клуб владеет правами на Васина, в "Уфе" он играет на правах аренды.

Ранее сообщалось, что Гончаренко покинет команду из Башкирии зимой и сменит на посту наставника ЦСКА Леонида Слуцкого. Сам специалист, впрочем, в интервью "СЭ" не подтвердил данную информацию.

Васин в текущем сезоне провел без замен все 17 матчей "Уфы" в премьер-лиге.