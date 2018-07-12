СМИ: Головин после перехода Роналду в "Ювентус" сообщил клубу о готовности к трансферу

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин заинтересован в переходе в "Ювентус", утверждает Tuttosport. По информации источника, на мнение 22-летнего хавбека повлиял тот факт, что "старая синьора" подписала контракт с Криштиану Роналду.

Отмечается, что Головин хотел бы поиграть с 33-летним португальцем в одной команде, о чем уже сообщил руководству итальянского клуба. Но переход может не состояться, поскольку ранее ЦСКА и "Ювентус" не смогли договориться о сумме отступных – туринцы не были готовы платить за Головина больше 20 миллионов евро, тогда как армейцы рассчитывают выручить за полузащитника не меньше 30 миллионов евро.

По данным СМИ, интерес к Головину такжп проявляют "Челси", "Арсенал" и "Барселона".

Полузащитник выступает за ЦСКА с 2015 года. В прошлом сезоне он сыграл за армейцев 43 матча, забив 7 мячей и сделав 7 голевых передач. Головин был назван лучшим игроком ЦСКА в сезоне-2017/18, опередив в этом споре вратаря Игоря Акинфеева и полузащитника Понтуса Вернблума.

Таблица переходов РФПЛ //

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