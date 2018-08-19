СМИ: "Герта" перехватит у ЦСКА хавбека "Ливерпуля"

Полузащитник "Ливерпуля" Марко Груич подпишет новый контракт с клубом, после чего перейдет в "Герту" на правах аренды, сообщает в Твиттере журналист Liverpool Echo Джеймс Пирс. В услугах 22-летнего игрока также был заинтересован ЦСКА.

Сербский хавбек перешел в "Ливерпуль" из "Црвены Звезды" в 2016 году. В прошлом сезоне он провел за "красных" 6 матчей во всех турнирах, получив одну желтую карточку. Вторую половину сезона-2017/18 он выступал за "Кардифф Сити" на правах аренды (13 игр, 1 гол, 5 предупреждений).

Marko Grujic will sign a new contract at #LFC before completing a season long loan to Hertha Berlin – James Pearce (@JamesPearceEcho) 19 августа 2018 г.

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