СМИ: Гарай может вернуться в "Зенит" вместо перехода в "Спартак"

Защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай может вернуться в "Зенит", утверждает Elgoldigital. Руководство "Летучих мышей" не рассчитывает на 30-летнего аргентинца и находится в поиске полузащитника. Они рассматривают возможность обмена футболиста на Хави Гарсию с доплатой, сумма которой может составить 23 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что в подписании контракта с Гараем заинтересован "Спартак", который предложил за переход защитника 20 миллионов евро. Предполагалось, что красно-белые готовы платить футболисту 5 миллионов евро в год.

Напомним, что Гарай выступал за "Зенит" с 2014 по 2016 год, после чего перешел в "Валенсию". В минувшем сезоне в составе испанского клуба он провел 28 матчей во всех турнирах и забил четыре гола.