СМИ: Гарай может вернуться в "Зенит" вместо перехода в "Спартак"

Защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай может вернуться в "Зенит", утверждает Elgoldigital. Руководство "Летучих мышей" не рассчитывает на 30-летнего аргентинца и находится в поиске полузащитника. Они рассматривают возможность обмена футболиста на Хави Гарсию с доплатой, сумма которой может составить 23 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что в подписании контракта с Гараем заинтересован "Спартак", который предложил за переход защитника 20 миллионов евро. Предполагалось, что красно-белые готовы платить футболисту 5 миллионов евро в год.
Напомним, что Гарай выступал за "Зенит" с 2014 по 2016 год, после чего перешел в "Валенсию". В минувшем сезоне в составе испанского клуба он провел 28 матчей во всех турнирах и забил четыре гола.
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Одним словом похоже мясные вместо Луана и Гарая получат колченогого Нойшпинделя....у-ха-ха.
11:08
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Levbereg /////А какие они предлагают? Я не в курсе. Ты похоже лучше знаешь. А то что секас про 5-ть ломтей настрочил .т.к. это бред. Он когда в Зенит на пике переходил и то столько не получал.
11:07
streletc1783
Гарай всем пригодится.Он просто выше классом всех защитников в России(новоприбывших не считаю - ещё не показали себя)
11:04
Levbereg
Гаттузо Крут!!!!!!#!________За таки деньги которые СМ и Зенит предлагают - пойдет)))
11:02
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Levbereg ////Мендеш тот самый раздувает пожар вокруг Гарая, чтобы сделать вид, что он всем нужен и интересен. А на самом деле его жена беременна и менять прекрасный климат Валенсии или др. южного города на страшную Россию, тем более на Питер из которого она сбежала с его климатом, она не будет. Да и в грязной загазованной Москве ей делать нечего. Сильно сомневаюсь ,что Гарай поедет в Россию.
10:52
serzheo
Куда деть Гарсию совсем не понятно? ))) Ну 20-ку Гарай наверное стоит, но вот что будет делать с ним Зенит через год ? В этом сезоне даже в ЛЧ не играем, а на следующий ему будет уже 32... плюс Иваныч возрастной. Опять через год поиски заща начнутся.
10:47
Millwall82
Levbereg, а зачем он Зениту? Вот зачем? Что бы играть как в последнем сезоне? Сомнительно. Учитывая нынешний вектор развития Зенита. Халк бы безусловно сделал состав Зенита еще сильнее. Гарай - нет. Касаемо Сельмаша. Бардак у вас в руководстве. И всегда черные схемы Бердыева. На Азмуне это христаматийно показано. В том году судились за него, в этом опять по мутным схемам вернулся обратно.
10:43
Levbereg
Гаттузо Крут!!!!!!#! Очередной вброс секаса для лошариков. Нашли в какой-то газетенке левую инфу и тут же у себя ее разместили. Грустно. 10:34______________________________________Действительно считаешь, что утак пролетел?
10:38
Levbereg
Millwall82 Levbereg, мб это ваш менеджмент ("лучший" в России) обокрал? Ну зато у Шикунова уже 2 дачи на Ибице. 10:28_______________________________Ну то, что у нас на Дону менталитет не такой как у Вас, то и ежу понятно. Про Шикунова тоже понятно. А зачем Спартаку дорогу переходить перед ЛЧ? Мы же в основном за СМ будем болеть скоро, а с такой защитой им только против худших команд РФПЛ играть.
10:36
BATAMAN
Вот это поворот.
10:36
wolfwolk
Ривер Нева Хуниорс из Буэнос Сан-Педробургаса
10:36
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Очередной вброс секаса для лошариков. Нашли в какой-то газетенке левую инфу и тут же у себя ее разместили. Грустно.
10:34
Millwall82
Зениту повторюсь нужны молодые и голодные до мировой славы футболисты. И Зенит их покупает.
10:31
Петя
Бюджет газпрома (читай страны!) не перебьёшь, проФурсенко свё равно стибрит больше!
10:30
Millwall82
Levbereg, мб это ваш менеджмент ("лучший" в России) обокрал? Ну зато у Шикунова уже 2 дачи на Ибице.
10:28
marksan
Ржачка не могу! Осталось Зениту пригласить Месси и сборная Аргентины будет играть за Питер!
10:27
Levbereg
Зенит обокрал Ростов, теперь Спартаку не дает усилиться. Запарили со своими подходами.
10:26
Millwall82
Манолас безусловно бы Зенит усилил. Или например Лапорт из Атлетика Бильбао.
10:26
ухтышъ
То есть спартак предлагает 20, а Зенит 23 + Гарсия - это надо же Гарсия стоит минимум, минус три ляма!!! В зените работают "профессианалы"...
10:25
Millwall82
Категорически несогласен что Зениту нужен Гарай, мясным мб. Но Зениту, нет. Вспомните его последний сезон за Зенит. А кто смотрит Ла Лигу вспомните его тот сезон за Валенсию. Игрок сильно сдал. Зениту и на такую личку такие не нужны.
10:25
паоло росси
гараю 30, расцвет для цз. гарсия не нужен. гарая купили за 6, продали за 25, купим за 23, итого он нам обойдется в 4 ляма
10:22
Millwall82
SpaMan, а неправда, Бавария интересовалась им, но предложения не делала. Да и Бенфика бы не пошла, что бы не платить Реалу.
10:22
SpaMan
Millwall82 SpaMan, ну Гарая Валенсии продали за 25 млн. Что касается 6 млн. У Гарая в Бенфике оставалось пол-года контракта. За сколько его должны были продать? 10:14 --- За него Бавария предлагала от 15 до 20. Хочешь сказать что Гарай с детства за СГБ?))))
10:18
ereke
Зенит действует как крыса, то есть ворует. Захотел Спартак в своё время Дриусси, Зенит украл, захотел Спартак Гаоая, опять Зенит крысятничает
10:17
SpaMan
паоло росси нам гарая им гарсию и нам еще 23 ляма? 10:09 --- Нет уважаемый, мышкам 23 ляма https://www.sports.ru/football/1054530860.html
10:16
Duckhunter68
Да уж всяко лучше в Зенит, чем в Спартак!
10:16
Promesov
Вот и правильно! Пускай туда едет к своим собратьям вместе с Тамарой.
10:16
ustin007
За 23??????? да забирайте!!
10:15
PiratDen
купииь за такие деньги тридцатиоднолетнего подкаблучника это не разумно:)))
10:14
Millwall82
SpaMan, ну Гарая Валенсии продали за 25 млн. Что касается 6 млн. У Гарая в Бенфике оставалось пол-года контракта. За сколько его должны были продать?
10:14