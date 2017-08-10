10:00 | Футбол — РФПЛ

СМИ: Гарай может вернуться в "Зенит" вместо перехода в "Спартак"

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24-летний олимпийский чемпион ЛУАН (слева) и 30-летний вице-чемпион мира Эсекиэль ГАРАЙ могут оказаться в "Спартаке".Луан и Гарай. Побьет ли "Спартак" трансферный рекорд?

Защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай может вернуться в "Зенит", утверждает Elgoldigital. Руководство "Летучих мышей" не рассчитывает на 30-летнего аргентинца и находится в поиске полузащитника. Они рассматривают возможность обмена футболиста на Хави Гарсию с доплатой, сумма которой может составить 23 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что в подписании контракта с Гараем заинтересован "Спартак", который предложил за переход защитника 20 миллионов евро. Предполагалось, что красно-белые готовы платить футболисту 5 миллионов евро в год.

Напомним, что Гарай выступал за "Зенит" с 2014 по 2016 год, после чего перешел в "Валенсию". В минувшем сезоне в составе испанского клуба он провел 28 матчей во всех турнирах и забил четыре гола.

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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (34)
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Гаттузо Крут!!!!!!#!

Одним словом похоже мясные вместо Луана и Гарая получат колченогого Нойшпинделя....у-ха-ха.

11:08

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Levbereg /////А какие они предлагают? Я не в курсе. Ты похоже лучше знаешь. А то что секас про 5-ть ломтей настрочил .т.к. это бред. Он когда в Зенит на пике переходил и то столько не получал.

11:07

streletc1783

Гарай всем пригодится.Он просто выше классом всех защитников в России(новоприбывших не считаю - ещё не показали себя)

11:04

Levbereg

Гаттузо Крут!!!!!!#!________За таки деньги которые СМ и Зенит предлагают - пойдет)))

11:02

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Levbereg ////Мендеш тот самый раздувает пожар вокруг Гарая, чтобы сделать вид, что он всем нужен и интересен. А на самом деле его жена беременна и менять прекрасный климат Валенсии или др. южного города на страшную Россию, тем более на Питер из которого она сбежала с его климатом, она не будет. Да и в грязной загазованной Москве ей делать нечего. Сильно сомневаюсь ,что Гарай поедет в Россию.

10:52

serzheo

Куда деть Гарсию совсем не понятно? ))) Ну 20-ку Гарай наверное стоит, но вот что будет делать с ним Зенит через год ? В этом сезоне даже в ЛЧ не играем, а на следующий ему будет уже 32... плюс Иваныч возрастной. Опять через год поиски заща начнутся.

10:47

Millwall82

Levbereg, а зачем он Зениту? Вот зачем? Что бы играть как в последнем сезоне? Сомнительно. Учитывая нынешний вектор развития Зенита. Халк бы безусловно сделал состав Зенита еще сильнее. Гарай - нет. Касаемо Сельмаша. Бардак у вас в руководстве. И всегда черные схемы Бердыева. На Азмуне это христаматийно показано. В том году судились за него, в этом опять по мутным схемам вернулся обратно.

10:43

Levbereg

Гаттузо Крут!!!!!!#! Очередной вброс секаса для лошариков. Нашли в какой-то газетенке левую инфу и тут же у себя ее разместили. Грустно. 10:34______________________________________Действительно считаешь, что утак пролетел?

10:38

Levbereg

Millwall82 Levbereg, мб это ваш менеджмент ("лучший" в России) обокрал? Ну зато у Шикунова уже 2 дачи на Ибице. 10:28_______________________________Ну то, что у нас на Дону менталитет не такой как у Вас, то и ежу понятно. Про Шикунова тоже понятно. А зачем Спартаку дорогу переходить перед ЛЧ? Мы же в основном за СМ будем болеть скоро, а с такой защитой им только против худших команд РФПЛ играть.

10:36

BATAMAN

Вот это поворот.

10:36

wolfwolk

Ривер Нева Хуниорс из Буэнос Сан-Педробургаса

10:36

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Очередной вброс секаса для лошариков. Нашли в какой-то газетенке левую инфу и тут же у себя ее разместили. Грустно.

10:34

Millwall82

Зениту повторюсь нужны молодые и голодные до мировой славы футболисты. И Зенит их покупает.

10:31

Петя

Бюджет газпрома (читай страны!) не перебьёшь, проФурсенко свё равно стибрит больше!

10:30

Millwall82

Levbereg, мб это ваш менеджмент ("лучший" в России) обокрал? Ну зато у Шикунова уже 2 дачи на Ибице.

10:28

marksan

Ржачка не могу! Осталось Зениту пригласить Месси и сборная Аргентины будет играть за Питер!

10:27

Levbereg

Зенит обокрал Ростов, теперь Спартаку не дает усилиться. Запарили со своими подходами.

10:26

Millwall82

Манолас безусловно бы Зенит усилил. Или например Лапорт из Атлетика Бильбао.

10:26

ухтышъ

То есть спартак предлагает 20, а Зенит 23 + Гарсия - это надо же Гарсия стоит минимум, минус три ляма!!! В зените работают "профессианалы"...

10:25

Millwall82

Категорически несогласен что Зениту нужен Гарай, мясным мб. Но Зениту, нет. Вспомните его последний сезон за Зенит. А кто смотрит Ла Лигу вспомните его тот сезон за Валенсию. Игрок сильно сдал. Зениту и на такую личку такие не нужны.

10:25

паоло росси

гараю 30, расцвет для цз. гарсия не нужен. гарая купили за 6, продали за 25, купим за 23, итого он нам обойдется в 4 ляма

10:22

Millwall82

SpaMan, а неправда, Бавария интересовалась им, но предложения не делала. Да и Бенфика бы не пошла, что бы не платить Реалу.

10:22

SpaMan

Millwall82 SpaMan, ну Гарая Валенсии продали за 25 млн. Что касается 6 млн. У Гарая в Бенфике оставалось пол-года контракта. За сколько его должны были продать? 10:14 --- За него Бавария предлагала от 15 до 20. Хочешь сказать что Гарай с детства за СГБ?))))

10:18

ereke

Зенит действует как крыса, то есть ворует. Захотел Спартак в своё время Дриусси, Зенит украл, захотел Спартак Гаоая, опять Зенит крысятничает

10:17

SpaMan

паоло росси нам гарая им гарсию и нам еще 23 ляма? 10:09 --- Нет уважаемый, мышкам 23 ляма https://www.sports.ru/football/1054530860.html

10:16

Duckhunter68

Да уж всяко лучше в Зенит, чем в Спартак!

10:16

Promesov

Вот и правильно! Пускай туда едет к своим собратьям вместе с Тамарой.

10:16

ustin007

За 23??????? да забирайте!!

10:15

PiratDen

купииь за такие деньги тридцатиоднолетнего подкаблучника это не разумно:)))

10:14

Millwall82

SpaMan, ну Гарая Валенсии продали за 25 млн. Что касается 6 млн. У Гарая в Бенфике оставалось пол-года контракта. За сколько его должны были продать?

10:14