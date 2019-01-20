СМИ: "Галатасарай" предложил "Спартаку" 5 миллионов евро за Адриану

"Галатасарай" проявляет интерес к нападающему "Спартака" Луизу Адриану. Как утверждает Fanatik, турецкий клуб предложил 5 миллионов евро за 31-летнего бразильца.

В переходе Адриану лично заинтересован главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим. Красно-белые готовы расстаться с футболистом за 8 миллионов евро. Бразилец просит у стамбульского клуба зарплату в размере 3 миллионов евро в год.

Адриану выступает за "Спартак" с января 2017 года. В составе красно-белых он выигрывал чемпионат России, а также Суперукубок страны.

В текущем сезоне Адриану провел 20 матчей за "Спартак", забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.

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