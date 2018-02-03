СМИ: форвардом сборной Египта интересуется российский клуб

Нападающий "Бидвест Витс" и сборной Египта Амр Гамаль может продолжить карьеру в России, сообщило радио Soccer Laduma. 26-летний форвард принадлежит каирскому "Аль-Ахли", но 22 августа 2017 года был отдан в аренду южноафриканской команде.

В "Витс" его дела сейчас складываются не так хорошо, как хотелось бы, потому в январе его сватали в "СуперСпорт Юнайтед" и "Орландо Пайретс". Трансферный период в ЮАР уже завершился, и теперь предпринимаются попытки трудоустроить Гамаля в России или американской МЛС.

За сборную Египта, которая выступит на чемпионате мира-2018 в одной группе с российской командой, Амр провел почти два десятка матчей и забил три мяча. (Александр БОБРОВ)