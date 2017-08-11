СМИ: "Фенербахче" хочет купить у "Зенита" Нету

"Фенербахче" предпринял попытку подписать защитника "Зенита" Луиша Нету. Как сообщает Sporx, турецкий клуб уже сделал предложение петербуржцам.

По данным источника, "Зенит" готов расстаться с 29-летним португальцем за 4 миллиона евро, поскольку оборону главный тренер российской команды Роберто Манчини считает достаточно укомплектованной.

Нету выступает за "Зенит" с 2013 года и имеет контракт до 2019-го. В прошлом сезоне за "Зенит" он провел 35 матчей.