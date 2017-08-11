11:55 | Футбол — РФПЛ

СМИ: "Фенербахче" хочет купить у "Зенита" Нету

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"Фенербахче" предпринял попытку подписать защитника "Зенита" Луиша Нету. Как сообщает Sporx, турецкий клуб уже сделал предложение петербуржцам.

По данным источника, "Зенит" готов расстаться с 29-летним португальцем за 4 миллиона евро, поскольку оборону главный тренер российской команды Роберто Манчини считает достаточно укомплектованной.

Нету выступает за "Зенит" с 2013 года и имеет контракт до 2019-го. В прошлом сезоне за "Зенит" он провел 35 матчей.

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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
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КОММЕНТАРИИ (3)
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SportF@n

да заберите вы его хоть бесплатно. Главный косячник зенита

12:05

лёгкий атлет из страны АНЫ

Кого - кого нету у "синита"?????

12:04

Serenky25

Хотите Нету? А вот и нету!

12:02