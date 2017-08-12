СМИ: "Фенербахче" арендует Жулиану у "Зенита" за один миллион евро

Полузащитник "Зенита" Жулиану будет арендован "Фенербахче" на один сезон. Как утверждает Fanatik, аренда бразильца обойдется "канарейкам" в один миллион евро. В соглашение сторон будет включен пункт о возможном выкупе хавбека по окончании сезона за шесть миллионов евро.

Ожидается, что сегодня футболист пройдет медобследование в турецком клубе. В качестве игрока "Фенербахче" 27-летний игрок будет представлен в понедельник.

Напомним, Жулиану перешел в "Зенит" из "Гремиу" в прошлом году, подписав контракт до 2020 года. В прошлом сезоне он провел за санкт-петербургскую команду 38 матчей, забив 17 голов и оформив 13 результативных передач.