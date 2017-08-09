16:20 | Футбол — РФПЛ

СМИ: "Фенербахче" арендует у "Зенита" Жулиану

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Полузащитник "Зенита" Жулиану может стать игроком "Фенербахче". Как утверждает Milliyet, клубы согласовали аренду футболиста на один год. Турецкая сторона сохранит за собой право выкупа хавбека по окончании сезона-2017/18. Отмечается, что 10 августа 27-летний игрок прилетит в Стамбул.

Напомним, что Жулиану перешел в "Зенит" из "Гремиу" в прошлом году, подписав контракт до 2020 года. В минувшем сезоне он провел за "Зенит" 38 матчей, забив 17 голов и оформив 13 результативных передач.

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КОММЕНТАРИИ (11)
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голос из Санкт-Петербурга

Статистика то не плохая, правда в основном за счёт предыдущего сезона.

17:01

Алексей Григорьев

маразм какой-то

16:56

Millwall82

А что касается Жулика, у мужика просто не оказалось яиц, что бы доказывать игрой, что он номер один в Зените. Такие футболисты бывают, которые ни конкуренцию не любят,и пашут на тренировках меньше.

16:46

Millwall82

ЗЗ+, все просто Зенит за тот сезон заработал 125 млн евро. ФФП считает отчетность за 5 сезонов.

16:44

ненавижу_Мойшу_Каца

Глупое и необдуманное решение. Сезон длинный + ЛЕ. Травм и болезней игрокам основы не избежать. А Жулик - это не какой-нибудь Юсупов или Рязанцев.

16:44

LemieuxMario

видать не уживаются бразильцы с аргентинцами)))

16:40

ЗЗ+

Если Зенит никого из ранее набранных не продает, а только раздает по арендам, как они будут выполнять условия финансового фэйр-плэй? Новых то они однако не в аренду берут.

16:38

LemieuxMario

ну и зря)))

16:37

serzheo

Глупо тащить непонятного Ригони, а Жулиану даже не продавать, у тупо - в аренду. Очень глупо.

16:34

maxbarkley

и все равно он лучший !!!

16:29

Millwall82

Ну возможно аренда лучший из возможных вариантов. Правда чемпионат Турции....это кладбище талантов.

16:23