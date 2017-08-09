СМИ: "Фенербахче" арендует у "Зенита" Жулиану

Полузащитник "Зенита" Жулиану может стать игроком "Фенербахче". Как утверждает Milliyet, клубы согласовали аренду футболиста на один год. Турецкая сторона сохранит за собой право выкупа хавбека по окончании сезона-2017/18. Отмечается, что 10 августа 27-летний игрок прилетит в Стамбул.
Напомним, что Жулиану перешел в "Зенит" из "Гремиу" в прошлом году, подписав контракт до 2020 года. В минувшем сезоне он провел за "Зенит" 38 матчей, забив 17 голов и оформив 13 результативных передач.
голос из Санкт-Петербурга
Статистика то не плохая, правда в основном за счёт предыдущего сезона.
17:01
Алексей Григорьев
маразм какой-то
16:56
Millwall82
А что касается Жулика, у мужика просто не оказалось яиц, что бы доказывать игрой, что он номер один в Зените. Такие футболисты бывают, которые ни конкуренцию не любят,и пашут на тренировках меньше.
16:46
Millwall82
ЗЗ+, все просто Зенит за тот сезон заработал 125 млн евро. ФФП считает отчетность за 5 сезонов.
16:44
ненавижу_Мойшу_Каца
Глупое и необдуманное решение. Сезон длинный + ЛЕ. Травм и болезней игрокам основы не избежать. А Жулик - это не какой-нибудь Юсупов или Рязанцев.
16:44
LemieuxMario
видать не уживаются бразильцы с аргентинцами)))
16:40
ЗЗ+
Если Зенит никого из ранее набранных не продает, а только раздает по арендам, как они будут выполнять условия финансового фэйр-плэй? Новых то они однако не в аренду берут.
16:38
LemieuxMario
ну и зря)))
16:37
serzheo
Глупо тащить непонятного Ригони, а Жулиану даже не продавать, у тупо - в аренду. Очень глупо.
16:34
maxbarkley
и все равно он лучший !!!
16:29
Millwall82
Ну возможно аренда лучший из возможных вариантов. Правда чемпионат Турции....это кладбище талантов.
16:23