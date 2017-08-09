СМИ: "Фенербахче" арендует у "Зенита" Жулиану

Полузащитник "Зенита" Жулиану может стать игроком "Фенербахче". Как утверждает Milliyet, клубы согласовали аренду футболиста на один год. Турецкая сторона сохранит за собой право выкупа хавбека по окончании сезона-2017/18. Отмечается, что 10 августа 27-летний игрок прилетит в Стамбул.

Напомним, что Жулиану перешел в "Зенит" из "Гремиу" в прошлом году, подписав контракт до 2020 года. В минувшем сезоне он провел за "Зенит" 38 матчей, забив 17 голов и оформив 13 результативных передач.