СМИ: "Этуаль дю Сахель" ждет от "Локомотива" улучшенного предложения по Бен Амору

"Этуаль дю Сахель" ждет, пока "Локомотив" сделает предложение о трансфере футболиста сборной Туниса Амина Мохамеда Бен Амора. Представитель руководства тунисского клуба Мехди Аджими сообщил о готовности отпустить футболиста, информирует Mosaique FM.
Отмечается, что переговоры находятся на начальном этапе. Ранее предполагалось, что железнодорожники готовы заплатить за переход хавбека 2,2 миллиона евро. В свою очередь клуб из Туниса требует увеличить стоимость до 2,5 миллиона.
В текущем сезоне Бен-Амор провел за "Этуаль" девять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
За сборную Туниса полузащитник дебютировал в июне 2015 года. В ее составе он провел 25 матчей и забил два гола.
совва
Такой источник дохода потеряли - Бузову) Отправили бы сейчас "в чес" по стране и не только Бен Амора купили бы, но и Биг Бена) а так опять доплата на плечи дачников ляжет...
15:07
Serenky25
А почему сразу шоколад то? Может он тот еще Карслосон-заднеприводной.
14:47
pirat1974
пускай лучше в л"этуаль сходят и купят ,что хотят
14:41
Panuchi
а потом зубы болят )
14:28
Островзаячий
Наберут шоколада, а потомпроблемы
14:20