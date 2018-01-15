СМИ: "Этуаль дю Сахель" ждет от "Локомотива" улучшенного предложения по Бен Амору

"Этуаль дю Сахель" ждет, пока "Локомотив" сделает предложение о трансфере футболиста сборной Туниса Амина Мохамеда Бен Амора. Представитель руководства тунисского клуба Мехди Аджими сообщил о готовности отпустить футболиста, информирует Mosaique FM.

Отмечается, что переговоры находятся на начальном этапе. Ранее предполагалось, что железнодорожники готовы заплатить за переход хавбека 2,2 миллиона евро. В свою очередь клуб из Туниса требует увеличить стоимость до 2,5 миллиона.

В текущем сезоне Бен-Амор провел за "Этуаль" девять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.