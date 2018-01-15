13:55 | Футбол — РФПЛ

СМИ: "Этуаль дю Сахель" ждет от "Локомотива" улучшенного предложения по Бен Амору

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"Этуаль дю Сахель" ждет, пока "Локомотив" сделает предложение о трансфере футболиста сборной Туниса Амина Мохамеда Бен Амора. Представитель руководства тунисского клуба Мехди Аджими сообщил о готовности отпустить футболиста, информирует Mosaique FM.

Отмечается, что переговоры находятся на начальном этапе. Ранее предполагалось, что железнодорожники готовы заплатить за переход хавбека 2,2 миллиона евро. В свою очередь клуб из Туниса требует увеличить стоимость до 2,5 миллиона.

В текущем сезоне Бен-Амор провел за "Этуаль" девять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

За сборную Туниса полузащитник дебютировал в июне 2015 года. В ее составе он провел 25 матчей и забил два гола.

Таблица переходов РФПЛ

 
 
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КОММЕНТАРИИ (5)
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совва

Такой источник дохода потеряли - Бузову) Отправили бы сейчас "в чес" по стране и не только Бен Амора купили бы, но и Биг Бена) а так опять доплата на плечи дачников ляжет...

15:07

Serenky25

А почему сразу шоколад то? Может он тот еще Карслосон-заднеприводной.

14:47

pirat1974

пускай лучше в л"этуаль сходят и купят ,что хотят

14:41

Panuchi

а потом зубы болят )

14:28

Островзаячий

Наберут шоколада, а потомпроблемы

14:20