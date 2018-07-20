СМИ: Эрнандес хочет зарабатывать в ЦСКА 100 000 фунтов в неделю

ЦСКА продолжает переговоры о переходе уругвайского нападающего Абеля Эрнандеса, который в прошлом сезоне выступал за "Халл Сити". На данный момент он является свободным агентом.

Как информирует Hull Daily Mail, фтуболист хотел бы получить зарплату, эквивалентную 100 000 фунтам в неделю. Ранее сообщалось, что игроком интересуется и "Спартак". Издание утверждает, что футболиста хотел бы видеть у себя "Лидс", но этот клуб не готов столько платить ему.

В прошлом сезоне 27-летний игрок выступал за "Халл" под руководством бывшего главного тренера армейцев Леонида Слуцкого. В начале сезона Эрнандес получил травму и пропустил около полугода. Но суммарно за сезон он провел в первенстве 10 матчей и забил 8 голов.

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