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СМИ: экс-глава совета директоров "Локомотива" стал фигурантом уголовного дела


Бывший председатель совета директров "Локомотива" Сергей Липатов стал фигурантом уголовного дела о растрате в Межтрастбанке, информирует "Интерфакс". Отмечается, что Липатова допрашивают по делу о растрате в особо крупных размерах средств вкладчиков банка, в совет директоров которого он входил. 

После допроса будет определен процессуальный статус Липатова. Уголовное дело о растрате в Межтрастбанке было возбуждено два года назад, после чего трех топ-менеджеров этого кредитного учреждения задержали.

Претензии к Липатову строятся на показаниях обвиняемых банкиров.

Дополнительная информация

http://www.interfax.ru/russia/587369

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