СМИ: Егорова утвердят в должности главы департамента судейства по окончании сезона

Исполняющий обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров будет утвержден на этом посту после окончания чемпионата России, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на свои источники. Напомним, в апреле РФС расторг контракт с прежним руководителем департамента Андреем Будогосским и назначил на его место Егорова.
– Александр Егоров будет утвержден в качестве главы судейского корпуса после окончания чемпионата России, – цитирует "Р-Спорт" неназванный источник. – Сейчас он "и.о.". Скорее всего, до конца мая (максимум до начала чемпионата мира) он избавится от этой приставки.
pafalex
Лучше бы иностранца позвали... наши откровенно не тянут, когда судил, всегда был ангажированным, умел в нужное русло игру повернуть, да и судил он мягко говоря средненько... а звали бы англичанина, было бы интересно, может быть наши судьи перестали свистеть бесконечно и игра бы побыстрее стала... А так, всех косорезов в руководстве судей собрали... неужели это никто не понимает...!!!
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