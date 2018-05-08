09:45 | Футбол — РФПЛ

СМИ: Егорова утвердят в должности главы департамента судейства по окончании сезона

1

Исполняющий обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров будет утвержден на этом посту после окончания чемпионата России, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на свои источники. Напомним, в апреле РФС расторг контракт с прежним руководителем департамента Андреем Будогосским и назначил на его место Егорова.   

– Александр Егоров будет утвержден в качестве главы судейского корпуса после окончания чемпионата России, – цитирует "Р-Спорт" неназванный источник. – Сейчас он "и.о.". Скорее всего, до конца мая (максимум до начала чемпионата мира) он избавится от этой приставки.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20180508/1136587506.html

1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

pafalex

Лучше бы иностранца позвали... наши откровенно не тянут, когда судил, всегда был ангажированным, умел в нужное русло игру повернуть, да и судил он мягко говоря средненько... а звали бы англичанина, было бы интересно, может быть наши судьи перестали свистеть бесконечно и игра бы побыстрее стала... А так, всех косорезов в руководстве судей собрали... неужели это никто не понимает...!!!

09:54

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!