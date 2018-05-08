СМИ: Егорова утвердят в должности главы департамента судейства по окончании сезона

Исполняющий обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров будет утвержден на этом посту после окончания чемпионата России, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на свои источники. Напомним, в апреле РФС расторг контракт с прежним руководителем департамента Андреем Будогосским и назначил на его место Егорова.

– Александр Егоров будет утвержден в качестве главы судейского корпуса после окончания чемпионата России, – цитирует "Р-Спорт" неназванный источник. – Сейчас он "и.о.". Скорее всего, до конца мая (максимум до начала чемпионата мира) он избавится от этой приставки.