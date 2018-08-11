СМИ: Дзюба может продолжить карьеру в Турции

"Галатасарай" заинтересован в приобретении нападающего сборной России и "Зенита" Артема Дзюбы, сообщает Sporundibi.com. Отмечается, что 29-летнего футболиста уже пригласили на переговоры в Стамбул.

Помимо "Галатасарая", по информации СМИ, к россиянину проявляют интерес "Бордо" и "Бешикташ". Напомним, что в этом сезоне провел два матча в чемпионате России и забил один гол, также на его счету три мяча в пяти встречах чемпионата мира-2018.

Портал transfermarkt оценивает стоимость Дзюбы в 10 миллионов евро. Его контракт с петербургским клубом истекает летом 2020 года.