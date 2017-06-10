СМИ: "Дженоа" предложит Кришито пятилетний контракт

"Дженоа" готов предложить защитнику "Зенита" Доменико Кришито контракт на пять лет. Как сообщает Calcionapoli24, 30-летний итальянец будет получать порядка 1,2 миллиона евро. Генуэцы могут включить в сделку защитника Армандо Иццо.

Ранее Кришито заявил, что для него пришло время вернуться в Италию. Футболист отказался обсуждать с санкт-петербургским клубом новый контракт. Действующее соглашение с игроком рассчитано до 2018 года.