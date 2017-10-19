18:04 | Футбол — РФПЛ

СМИ: Джанаев пропустил тренировку перед матчем с "Динамо"


Вратарь "Рубина" Сослан Джанаев тренировался по индивидуальной программе перед матчем 14-го тура чемпионата России с "Динамо", утверждает "Бизнес Online".

Голкипер проводил занятие в тренажерном зале. Остальные игроки казанцев тренировались в общей группе.

Напомним, что Джанаев провел четыре последних матча в стартовом составе "рубиновых" и отразил пенальти в последней игре с "Ростовом" (1:0).

Напомним, что встреча "Рубин" – "Динамо" состоится 21 октября, начало игры – в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.

Дополнительная информация

http://sport.business-gazeta.ru/news/202710/

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
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