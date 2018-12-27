11:07 | Футбол — РПЛ

СМИ: Джанаев может покинуть "Рубин"

Обсудить
1

Голкипер "Рубина" Сослан Джанаев может покинуть казанский клуб, сообщает "БИЗНЕС Online". 31-летний российский вратарь не поедет на первый сбор с основной командой.

Джанаев является одним из самых высокооплачиваемых футболистов казанского клуба Руководство "Рубина" ведет переговоры с голкипером о понижении зарплаты из-за финансовых сложностей, в ином случае готов расстаться с футболистом.

По этой причине "Рубин" взял на просмотр вратаря "Тюмени" Игоря Обухова. Также в команде находится арендованный до конца текущего сезона у "Зенита" голкипер Егор Бабурин​.

В "Спартаке" – первый новичок. Таблица переходов РПЛ

 

Дополнительная информация

http://sport.business-gazeta.ru/news/232256

Обсудить
1
Загрузка...
Материалы других СМИ