СМИ: Джанаев может покинуть "Рубин"

Голкипер "Рубина" Сослан Джанаев может покинуть казанский клуб, сообщает "БИЗНЕС Online". 31-летний российский вратарь не поедет на первый сбор с основной командой.

Джанаев является одним из самых высокооплачиваемых футболистов казанского клуба Руководство "Рубина" ведет переговоры с голкипером о понижении зарплаты из-за финансовых сложностей, в ином случае готов расстаться с футболистом.

По этой причине "Рубин" взял на просмотр вратаря "Тюмени" Игоря Обухова. Также в команде находится арендованный до конца текущего сезона у "Зенита" голкипер Егор Бабурин​.

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