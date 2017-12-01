16:24 | Футбол — РФПЛ

СМИ: Два английских заинтересованы в Каборе. "Краснодар" хочет выручить 6 миллионов

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Полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе во время зимнего трансферного окна может перейти в чемпионат Англии, утверждает Daily Mail. В подписании контракта с хавбеком заинтересованы "Кристал Пэлас" и "Вест Бромвич".

Отмечается, что "быки" готовы отпустить игрока и рассчитывают выручить за его трансфер 6 миллионов фунтов стерлингов. В свою очередь, 29-летний представитель Буркина-Фасо не против перехода в английскую премьер-лигу.

Напомним, что Каборе выступает за "Краснодар" с 2016 года. В текущем сезоне он провел в составе команды 15 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу. Контракт полузащитника с "быками" рассчитан до 2019 года.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 19-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Slim Taller

Хороший заголовок : "Два английских".

16:59

Posidelov87

Играть в чемпионшипе будет через год после перехода в англию)))) хорошего дня ему)))

16:48