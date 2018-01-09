СМИ: ЦСКА заплатит за Бистровича до 300 тысяч евро

Полузащитник "Славен Белупо" Кристиан Бистрович близок к подписанию контракта с ЦСКА, сообщает Klikaj. Издание отмечает, что 19-летний хавбек уже прибыл в Германию для прохождения медицинского обследования перед переходом в российский клуб.

Издание утверждает, что армейцы заплатят за опорника 250-300 тысяч евро. Также отмечается, что в соглашение Бистровича с ЦСКА будет включен пункт, по которому "Славен Белупо" получит фиксированный процент от последующей продажи игрока.

В этом сезоне 19-летний футболист провел 12 матчей в чемпионате Хорватии. По данным портала transfermarkt.de, контракт игрока с клубом из города Копривница действует до лета 2021 года, а трансферная стоимость Бистровича оценивается в 250 тысяч евро.

ЦСКА хочет купить, но не нападающего