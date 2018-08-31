СМИ: ЦСКА заплатит "Норчепингу" за Сигурдссона 4 миллиона евро"

Редактор спортивного портала Nordicbetblog.dk Сорен Соргенфри в Твиттере сообщил, что сделка по переходу полузащитника Арнора Сигурдссона из "Норчепинга" в ЦСКА закрыта. Армейцы заплатят за 19-летнего исландского полузащитника 4 миллиона евро.

Ранее ЦСКА подписал контракт с 21-летним японским форвардом Такумой Нисимурой. Как сообщает пресс-служба армейцев, сегодня от клуба стоит ждать объявления и других трансферов.

В текущем сезоне Сигурдссон провел 17 матчей в чемпионате Швеции, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.

Трансферное окно в России закрывается в ночь на 1 сентября.

Таблица переходов РПЛ //

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