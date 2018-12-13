СМИ: ЦСКА заинтересован в полузащитнике "Гронингена"

Полузащитник "Гронингена" Рицу Доан входит в сферу интересов ЦСКА, сообщает VI. По данным источника, армейцы предпринимали попытку купить 20-летнего японца минувшим летом, однако голландский клуб отклонил предложение в размере 8 миллионов евро. Конкуренцию ЦСКА в борьбе за Доана может составить "Ньюкасл", который несколько месяцев следит за его игрой.

– Мы замечаем растущий интерес к нему со стороны других клубов, – сказал директор "Гронингена" Ханс Нейланд. – Это логично. Наступит момент, когда мы не сможем его больше удерживать. Все это понимают. Я не могу дать гарантий, что он не уйдет зимой.

В составе "Гронингена" Доан провел 47 матчей, забив 14 мячей и сделав шесть голевых передач.