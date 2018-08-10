СМИ: ЦСКА возьмет полузащитника "Эвертона" Влашича в аренду до конца сезона

Полузащитник "Эвертона" Никола Влашич проведет следующий сезон на правах аренды в ЦСКА, утверждает Vecernji.hr. Отмечается, что английский клуб отказался продавать армейцам 20-летнего игрока за 10 миллионов евро, но согласился отдать его в аренду до конца сезона-2018/19. По информации источника, ЦСКА согласился с таким вариантом.

Влашич перешел в "Эвертон" из "Хайдука" в 2017 году. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2022 года. Трансферная стоимость, по данным transfermakt.de, оценивется в 8 миллионов евро.

Отметим, что основная позиция футболиста "ирисок" – центральный атакующий полузащитник. Кроме того, он способен сыграть на позициях нападающего, а также обоих флангах в качестве вингера.

В прошлом сезоне Влашич провел за "Эвертон" 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

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