СМИ: ЦСКА согласовал с "Цюрихом" трансфер Двамены

ЦСКА договорился с "Цюрихом" о переходе нападающего Рафаэля Двамены, утверждает портал Kickgh.com. Сумма трансфера 22-летнего ганского футболиста составит 6 миллионов евро.

Несколько дней назад форвард успешно прошел медобследование для ЦСКА в Германии. Ранее сообщалось, что на игрока также претендуют "Брайтон", "Леванте", "Локомотив" и "Эспаньол".

В прошлом сезоне форвард провел за "Цюрих" 36 матчей во всех турнирах, забив 13 мячей и сделав 12 голевых передач. Его контракт со швейцарским клубом рассчитан до лета 2020 года.

Таблица переходов РПЛ //

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