СМИ: ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику "Эмелека"

Полузащитник "Эмелека" Айртон Пресиадо может перейти в ЦСКА. По информации Radiohuancavilca, клубам осталось согласовать последние детали. Ожидается, что официально о переходе будет объявлено в ближайшее время.

23-летний эквадорец выступал в Европе за португальские "Трофенси" и "Лейшойнш" в период с 2013 по 2014 год. Летом 2015 года он вернулся на родину, подписав контракт с "Аукасом". В начале 2017 года Айртон перешел в "Эмелек", за который он провел 26 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 8 результативных передач.