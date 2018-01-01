СМИ: ЦСКА предложил 8 миллионов евро за Вендела

Полузащитник "Флуминенсе" Вендел может перейти в ЦСКА или "Спортинг" во время зимнего трансферного окна, информирует O Jogo. При этом отмечается, что армейцы предложили за 20-летнего бразильца восемь миллионов евро и готовы увеличить сумму до девяти миллионов.

Сам футболист склоняется к переходу в "Спортинг", однако ЦСКА предлагает более выгодный контракт. Напомним, красно-синие пытались приобрести хавбека во время летнего трансферного окна. Осенью 2017 года в СМИ появилась информация о том, что Вендел перейдет в "ПСЖ" за 10 миллионов евро.

​​W – значит Вендел. ЦСКА вступает в борьбу с "ПСЖ"