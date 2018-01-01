СМИ: ЦСКА предложил 8 миллионов евро за Вендела

Полузащитник "Флуминенсе" Вендел может перейти в ЦСКА или "Спортинг" во время зимнего трансферного окна, информирует O Jogo. При этом отмечается, что армейцы предложили за 20-летнего бразильца восемь миллионов евро и готовы увеличить сумму до девяти миллионов.
Сам футболист склоняется к переходу в "Спортинг", однако ЦСКА предлагает более выгодный контракт. Напомним, красно-синие пытались приобрести хавбека во время летнего трансферного окна. Осенью 2017 года в СМИ появилась информация о том, что Вендел перейдет в "ПСЖ" за 10 миллионов евро.
doomkapnz
Цену набивают для покупателей
18:58
Serenky25
В это время в параллельном мире девяти волшебных королевств принц Вендел накануне своей коронации собирается нанести визит в тюрьму, где содержат Злую Королеву — его мачеху. Но его визит срывается, так как королева сбегает из тюрьмы с помощью Короля Троллей и его детей и заодно меняет телами принца Вендела и свою волшебную собаку. Пёс (настоящий принц Вендел) убегает и с помощью зеркала путешествий перемещается в наше измерение. Как то так все будет ))))
18:49
diskmen
Не верю.У ЦСКА денег нема
18:44