18:40 | Футбол — РФПЛ

СМИ: ЦСКА предложил 8 миллионов евро за Вендела

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Полузащитник "Флуминенсе" Вендел может перейти в ЦСКА или "Спортинг" во время зимнего трансферного окна, информирует O Jogo. При этом отмечается, что армейцы предложили за 20-летнего бразильца восемь миллионов евро и готовы увеличить сумму до девяти миллионов.

Сам футболист склоняется к переходу в "Спортинг", однако ЦСКА предлагает более выгодный контракт. Напомним, красно-синие пытались приобрести хавбека во время летнего трансферного окна. Осенью 2017 года в СМИ появилась информация о том, что Вендел перейдет в "ПСЖ" за 10 миллионов евро.

​​W – значит Вендел. ЦСКА вступает в борьбу с "ПСЖ"

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КОММЕНТАРИИ (3)
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doomkapnz

Цену набивают для покупателей

18:58

Serenky25

В это время в параллельном мире девяти волшебных королевств принц Вендел накануне своей коронации собирается нанести визит в тюрьму, где содержат Злую Королеву — его мачеху. Но его визит срывается, так как королева сбегает из тюрьмы с помощью Короля Троллей и его детей и заодно меняет телами принца Вендела и свою волшебную собаку. Пёс (настоящий принц Вендел) убегает и с помощью зеркала путешествий перемещается в наше измерение. Как то так все будет ))))

18:49

diskmen

Не верю.У ЦСКА денег нема

18:44