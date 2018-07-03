СМИ: ЦСКА предлагает Эрнандесу 3 млн евро в год

Бывший нападающий "Халла" Абель Эрнандес близок к переходу в ЦСКА, утверждает TMW.



По данным источника, армейцы предложили 27-летнему уругвайцу 3-летний контракт с зарплатой 3 миллиона в евро в год.



Также на форварда претендует китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь".



В минувшем сезоне в 10 матчах за "Халл" Эрнандес забил 8 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Агент: "На данный момент ЦСКА не обращался к Абелю Эрнандесу с новым предложением" //

Таблица переходов РФПЛ //

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