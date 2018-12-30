СМИ: ЦСКА предлагает 5 миллионов за форварда "Саутгемптона"

ЦСКА выразил желание приобрести итальянского нападающего "Саутгемптона" Маноло Габбьядини, сообщает Mirror.

Согласно информации издания, армейский клуб предлагает за 27-летнего итальянца 5 миллионов фунтов. Габбиадини выступает за "Саутгемптон" в течение последних трех сезонов, и за этот срок он забил всего 12 голов. Главного тренера команды Ральфа Хазенхюттля не устраивает столь низкая результативность нападающего, поэтому он настроен избавиться от него.

Помимо ЦСКА, на Габбиадини также претендуют "Фиорентина" и "Болонья", но хотят лишь арендовать игрока с возможностью дальнейшего выкупа.