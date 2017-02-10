23:42 10 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

СМИ: ЦСКА по-прежнему в числе претендентов на Оньекуру

0
0
0

Нападающий бельгийского "Эйпена" Генри Оньекуру по-прежнему может перейти в ЦСКА, утверждает Voetbal België. Об интересе армейцев к форварду сообщалось в ноябре минувшего года. Согласно источнику, москвичи хотят подписать 19-летнего игрока, воспользовавшись тем, что для российских клубов по-прежнему открыто трансферное окно.

Ранее нигериец заявил, что руководство клуба уговаривает его принять предложение о переходе в ЦСКА. Оньекуру подчеркнул, что не хочет переходить в российскую команду.

В текущем розыгрыше чемпионата Бельгии игрок "Эйпена" принял участие в 23 матчах, забив 10 голов и шесть раз ассистировав партнерам. На его счету также два гола в трех играх Кубка страны.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ