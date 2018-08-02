СМИ: ЦСКА перехватит форварда "Цюриха" у "Леванте"

Нападающий "Цюриха" Рафаэль Двамена близок к переходу в ЦСКА, утверждает Onda Deportiva. По информации источника, 22-летний ганский форвард находится в Берлине, где проходит медицинское обследование перед переходом в российский клуб.

Ожидается, что армейцы заплатят за игрока 6 миллионов евро. Портал transfermarkt.de оценивает стоимость Двамены в 2,5 миллиона евро. Вместе с тем, издание сообщает что на нападающего претендует "Леванте", а сам игрок хотел бы продолжить карьеру в Испании.

Ранее в прессе появлялись сообщения об интересе к Двамене со стороны "Локомотива". 21 июля официальный представитель игрока назвал возможным переход своего клиента в российский клуб.

В прошлом сезоне форвард провел за "Цюрих" 36 матчей во всех турнирах, забив 13 мячей и сделав 12 голевых передач. Его контракт со швейцарским клубом рассчитан до лета 2020 года.

Таблица переходов РПЛ //

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