17:36 | Футбол — РФПЛ

СМИ: ЦСКА намерен вернуть Мусу

Ахмед МУСА. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Ахмед МУСА. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
19

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает AOIFootball.com. По информации источника, нигерийский форвард может перейти в российский клуб на правах аренды до конца сезона-2017/18.

Отмечается, что Муса хотел остаться в английской премьер-лиге, но местные клубы оказались не готовы гарантировать ему достаточное количество игровой практики. Сам игрок намерен регулярно выходить на поле, чтобы попасть в состав сборной Нигерии на чемпионат мира 2018 года.

В ноябре игрок, выступавший за армейцев с 2012 по 2016 год, заявлял, что однажды вернется в ЦСКА. Вместе с тем, агент нигерийца Тони Харрис тогда назвал возвращение своего клиента в чемпионат России маловероятным.

За время выступлений в ЦСКА Муса принял участие в 164 матчах, забив 54 мяча. Вместе с командой он трижды выиграл чемпионат России, дважды завоевал Суперкубок России а также стал обладателем национального кубка.

Таблица трансферов РФПЛ

19
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (19)
Войти, чтобы оставить комментарий

Бу-га-га!

Да,да.))) А ещё немчура бразилам семёру отгрузила.))) Какой же это позор - 0:7 слететь?))) После 1:18 это семечки.

19:03

yspesh4

Вообще-то Муса капитан сборной Нигерии, на секундочку. В Китай рано, в Англии не пошло. Давай Ахмед обратно на пол-года. Ты здесь почти дома. Встретим.

18:51

Семь ветров

Припекает тут Педро кому то, будто у самих шлаковый Витя не мучается уже много лет, скока там, 10 мульонов на ветер сброшены? ))

18:50

Семь ветров

0:7 это нормально, вчера вон непобедимый и ужасный Сити 4 впитал и не зажужал, но если тебе хочется меня подколоть - забабахай огромную татуху на спину с этими цифрами.)) Отброшу все проблемы и приеду посмотреть, возможно там и помру от нестерпимого позора.))) Хотя врятли, я ж не Димка, я позора не разглядел...

18:49

Бу-га-га!

Так припекает, будто Гинер им Думбию с Мусёнком впарил. Или, из латентных?

18:37

mikeV

Бармалей3000 - но при этом он лучше тех, что сейчас в ЦСКА, на порядок

18:36

Бу-га-га!

0:7 ветров.)))

18:33

Бу-га-га!

spetrov____ Лучше бы Диме Попову подсказал, как настоящего Вериссимо от лже отличить.))) Хотя, всё равно, вместо Вериссимо - Хуана Рошу привезут, в пару к Педро.)))

18:31

Семь ветров

ахахах, подлые впариватели просроченного и неликвидного товара приползли))

18:30

spetrov

Бу-га-га! :)))) +1.

18:26

spetrov

Семь ветров пришел и все рассказал. Это ничего, что со стороны весь этот текст напоминает бред сивой кобылы.

18:26

Бу-га-га!

Ога, спецы по 12-ти лямным полиролям с советами вылезли.)))

18:26

Семь ветров

Врятли в Лстере лохи сидят, наподобие тех, из Ромы, чтобы за бесценок вернуть купленный товар, а деньги платить гинер не может, уже потратился очень на Бистровича, да и пенсию платить Игнашу и Березуцким надо. Есть вариант продать Бистровича за 20 миллионов отступных, Роме или тому же Лестеру, но они могут второй раз не повестись на развод...

18:16

spetrov

Бармалей3000, не слабый, но те лучше, да.

18:13

zae1976

Не поедет он из Англии в Россию

18:05

Millwall82

Ну он в Англии деградировал, хотя даже он усилит коней.

17:53

Bache Gabrielsen

Вернись, Муса, я все прощу ! :)

17:50

Serenky25

Верно говорят...от СУМЫ и МУСЫ не зарекайся.

17:43

Бармалей3000

Слабый игрок, Вагнер, Олич и Думбия лучше!!

17:40