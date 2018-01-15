СМИ: ЦСКА намерен вернуть Мусу

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает AOIFootball.com. По информации источника, нигерийский форвард может перейти в российский клуб на правах аренды до конца сезона-2017/18.

Отмечается, что Муса хотел остаться в английской премьер-лиге, но местные клубы оказались не готовы гарантировать ему достаточное количество игровой практики. Сам игрок намерен регулярно выходить на поле, чтобы попасть в состав сборной Нигерии на чемпионат мира 2018 года.

В ноябре игрок, выступавший за армейцев с 2012 по 2016 год, заявлял, что однажды вернется в ЦСКА. Вместе с тем, агент нигерийца Тони Харрис тогда назвал возвращение своего клиента в чемпионат России маловероятным.

За время выступлений в ЦСКА Муса принял участие в 164 матчах, забив 54 мяча. Вместе с командой он трижды выиграл чемпионат России, дважды завоевал Суперкубок России а также стал обладателем национального кубка.

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