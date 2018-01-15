СМИ: ЦСКА намерен вернуть Мусу

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает AOIFootball.com. По информации источника, нигерийский форвард может перейти в российский клуб на правах аренды до конца сезона-2017/18.
Отмечается, что Муса хотел остаться в английской премьер-лиге, но местные клубы оказались не готовы гарантировать ему достаточное количество игровой практики. Сам игрок намерен регулярно выходить на поле, чтобы попасть в состав сборной Нигерии на чемпионат мира 2018 года.
В ноябре игрок, выступавший за армейцев с 2012 по 2016 год, заявлял, что однажды вернется в ЦСКА. Вместе с тем, агент нигерийца Тони Харрис тогда назвал возвращение своего клиента в чемпионат России маловероятным.
За время выступлений в ЦСКА Муса принял участие в 164 матчах, забив 54 мяча. Вместе с командой он трижды выиграл чемпионат России, дважды завоевал Суперкубок России а также стал обладателем национального кубка.
Бу-га-га!
Да,да.))) А ещё немчура бразилам семёру отгрузила.))) Какой же это позор - 0:7 слететь?))) После 1:18 это семечки.
19:03
yspesh4
Вообще-то Муса капитан сборной Нигерии, на секундочку. В Китай рано, в Англии не пошло. Давай Ахмед обратно на пол-года. Ты здесь почти дома. Встретим.
18:51
Семь ветров
Припекает тут Педро кому то, будто у самих шлаковый Витя не мучается уже много лет, скока там, 10 мульонов на ветер сброшены? ))
18:50
Семь ветров
0:7 это нормально, вчера вон непобедимый и ужасный Сити 4 впитал и не зажужал, но если тебе хочется меня подколоть - забабахай огромную татуху на спину с этими цифрами.)) Отброшу все проблемы и приеду посмотреть, возможно там и помру от нестерпимого позора.))) Хотя врятли, я ж не Димка, я позора не разглядел...
18:49
Бу-га-га!
Так припекает, будто Гинер им Думбию с Мусёнком впарил. Или, из латентных?
18:37
mikeV
Бармалей3000 - но при этом он лучше тех, что сейчас в ЦСКА, на порядок
18:36
Бу-га-га!
0:7 ветров.)))
18:33
Бу-га-га!
spetrov____ Лучше бы Диме Попову подсказал, как настоящего Вериссимо от лже отличить.))) Хотя, всё равно, вместо Вериссимо - Хуана Рошу привезут, в пару к Педро.)))
18:31
Семь ветров
ахахах, подлые впариватели просроченного и неликвидного товара приползли))
18:30
spetrov
Бу-га-га! :)))) +1.
18:26
spetrov
Семь ветров пришел и все рассказал. Это ничего, что со стороны весь этот текст напоминает бред сивой кобылы.
18:26
Бу-га-га!
Ога, спецы по 12-ти лямным полиролям с советами вылезли.)))
18:26
Семь ветров
Врятли в Лстере лохи сидят, наподобие тех, из Ромы, чтобы за бесценок вернуть купленный товар, а деньги платить гинер не может, уже потратился очень на Бистровича, да и пенсию платить Игнашу и Березуцким надо. Есть вариант продать Бистровича за 20 миллионов отступных, Роме или тому же Лестеру, но они могут второй раз не повестись на развод...
18:16
spetrov
Бармалей3000, не слабый, но те лучше, да.
18:13
zae1976
Не поедет он из Англии в Россию
18:05
Millwall82
Ну он в Англии деградировал, хотя даже он усилит коней.
17:53
Bache Gabrielsen
Вернись, Муса, я все прощу ! :)
17:50
Serenky25
Верно говорят...от СУМЫ и МУСЫ не зарекайся.
17:43
Бармалей3000
Слабый игрок, Вагнер, Олич и Думбия лучше!!
17:40