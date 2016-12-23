11:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ

СМИ: ЦСКА намерен арендовать Ньясса у "Эвертона"

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Нападающий "Эвертона" Умар Ньясс во время зимнего трансферного окна на правах аренды может перейти в ЦСКА, утверждает ТАСС. При этом армейцы рассматривают возможность подписания контракта с возможностью последующего выкупа игрока, отмечает издание. Пресс-служба "ирисок" отказалась комментировать данную информацию.

Напомним, сенегалец перешел в "Эвертон" в феврале 2016 года из "Локомотива". Сумма трансфера составила 17,9 миллиона евро. Ранее сообщалось, что железнодорожники хотели вернуть нападающего, но он ответил отказом. В текущем сезоне Ньясс не провел за мерсисайдцев ни одного матча.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Келофин

откуда у нищего гинера деньги даже на аренду? пускай молодые таланты ищет

12:28

foreverCSKAforever

Не, ну если "ириски" будут продолжать платить ему зарплату.

11:57

shpasic

очередной гениальный трансфер АПЛ! в одном ряду с Мусой.

11:54

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