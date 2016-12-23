СМИ: ЦСКА намерен арендовать Ньясса у "Эвертона"

Нападающий "Эвертона" Умар Ньясс во время зимнего трансферного окна на правах аренды может перейти в ЦСКА, утверждает ТАСС. При этом армейцы рассматривают возможность подписания контракта с возможностью последующего выкупа игрока, отмечает издание. Пресс-служба "ирисок" отказалась комментировать данную информацию.

Напомним, сенегалец перешел в "Эвертон" в феврале 2016 года из "Локомотива". Сумма трансфера составила 17,9 миллиона евро. Ранее сообщалось, что железнодорожники хотели вернуть нападающего, но он ответил отказом. В текущем сезоне Ньясс не провел за мерсисайдцев ни одного матча.