СМИ: ЦСКА начал переговоры с "Гамбургом" по Уолласу

ЦСКА серьезно заинтересован в приобретении полузащитника "Гамбурга" Уолласа. По информации Tuttomercatoweb, армейцы уже вступили в переговоры с немецким клубом. Сумма трансфера может составить восемь миллионов евро.

Ранее информацию об интересе к 22-летнему бразильцу подтвердил спортивный директор "Гамбурга" Йенс Тодт. Контракт футболиста рассчитан до лета 2021 года. В прошлом сезоне он провел 11 матчей в составе немецкой команды, в которых забил один мяч.