СМИ: ЦСКА начал переговоры с "Гамбургом" по Уолласу

ЦСКА серьезно заинтересован в приобретении полузащитника "Гамбурга" Уолласа. По информации Tuttomercatoweb, армейцы уже вступили в переговоры с немецким клубом. Сумма трансфера может составить восемь миллионов евро.
Ранее информацию об интересе к 22-летнему бразильцу подтвердил спортивный директор "Гамбурга" Йенс Тодт. Контракт футболиста рассчитан до лета 2021 года. В прошлом сезоне он провел 11 матчей в составе немецкой команды, в которых забил один мяч.
Serenky25
Еще раз здорова. проостите но к у меня завтра выезд
13:54 5 августа
Serenky25
Очень хочу что бы вы в лигу Чемпионов вышли..и пивка попьем..
13:22 5 августа
Serenky25
spetrov Спасибо за понимание.
13:20 5 августа
spetrov
Serenky25, камрад, все нормально. Я понимаю, интернет-общение предполагает, что кто-то кого-то может не так понять. Тем более не будучи лично знаком.
13:16 5 августа
maxscorp78
откуда деньги,Жень?)
13:13 5 августа
spetrov
Serenky25, да вроде бы и не собирается никто его продавать. Новости о якобы плотном интересе к нему (от Арсенала и т.п.) - фейк, конечно. Все, что можно сказать сейчас, - переговоры вроде действительно с кем-то ведут. В отличие от чуть раньшего времени. Видимо, Е.Л. посмотрел первые туры и соперников и понял, что в заветную тройку рискует не попасть. Но с кем, когда закончатся и будут ли успешными - вопросы.
13:13 5 августа
Serenky25
Извини если что не так.
13:10 5 августа
Serenky25
spetrov Головина не продавайте.. Купите у зенита Жоузиньо..и в дубле у вас есть парни..надо наказать всех Мута ков..
13:08 5 августа
Adios Amigos R...
*КОСТАРИКАНЕЦ* Adios Amigos R... Марселас Уоллас - это серьёзное усиление, еще бы и Бутча прикупить с 3едом - сопы и на поле выходить побоятся, имхо. 12:19 ====== Я бы на их месте лучше Винсента Вегу взял. а Зед'с дэд...Зед'с дэд. 12:35 =============== Вега'с тоже дэд. И Думбик был дед, и братья с Игнашом - деды уже. Таковы армейские традиции, без дедов никак...
13:07 5 августа
spetrov
Serenky25, чем, простите? Тем, что посмеялся и пошел дальше? :)
12:54 5 августа
Serenky25
Хотя от новостей башню рвет.
12:54 5 августа
Serenky25
Я прямо сейчас смотрю матч ТВ...spetrov ты меня пугаешь..
12:52 5 августа
spetrov
Зед'с дэд...Зед'с дэд. ----- Где Ляля? Ляли больше нет.
12:48 5 августа
Serenky25
Не говорите ерунду.. не уподавляйтесь Матч тв
12:41 5 августа
*КОСТАРИКАНЕЦ*
Adios Amigos R... Марселас Уоллас - это серьёзное усиление, еще бы и Бутча прикупить с 3едом - сопы и на поле выходить побоятся, имхо. 12:19 ====== Я бы на их месте лучше Винсента Вегу взял. а Зед'с дэд...Зед'с дэд.
12:35 5 августа
Jean4
Гинер после того как узнал соперника в квалификации ЛЧ, решил заранее бонусные деньги потратить за выход в групповую стадию?
12:31 5 августа
spetrov
Трепещите несчастные!
12:30 5 августа
Adios Amigos R...
Марселас Уоллас - это серьёзное усиление, еще бы и Бутча прикупить с 3едом - сопы и на поле выходить побоятся, имхо.
12:19 5 августа
Serenky25
Жулиану на выходе..покупайте...вам играть не кем..
12:00 5 августа
Serenky25
Не смешите мою пиписку..
11:59 5 августа
grroznyi85
Не верю (с)
11:58 5 августа