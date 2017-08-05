11:52 5 августа | Футбол — РФПЛ

СМИ: ЦСКА начал переговоры с "Гамбургом" по Уолласу

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ЦСКА серьезно заинтересован в приобретении полузащитника "Гамбурга" Уолласа. По информации Tuttomercatoweb, армейцы уже вступили в переговоры с немецким клубом. Сумма трансфера может составить восемь миллионов евро.

Ранее информацию об интересе к 22-летнему бразильцу подтвердил спортивный директор "Гамбурга" Йенс Тодт. Контракт футболиста рассчитан до лета 2021 года. В прошлом сезоне он провел 11 матчей в составе немецкой команды, в которых забил один мяч.

 

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КОММЕНТАРИИ (21)
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Serenky25

Еще раз здорова. проостите но к у меня завтра выезд

13:54 5 августа

Serenky25

Очень хочу что бы вы в лигу Чемпионов вышли..и пивка попьем..

13:22 5 августа

Serenky25

spetrov Спасибо за понимание.

13:20 5 августа

spetrov

Serenky25, камрад, все нормально. Я понимаю, интернет-общение предполагает, что кто-то кого-то может не так понять. Тем более не будучи лично знаком.

13:16 5 августа

maxscorp78

откуда деньги,Жень?)

13:13 5 августа

spetrov

Serenky25, да вроде бы и не собирается никто его продавать. Новости о якобы плотном интересе к нему (от Арсенала и т.п.) - фейк, конечно. Все, что можно сказать сейчас, - переговоры вроде действительно с кем-то ведут. В отличие от чуть раньшего времени. Видимо, Е.Л. посмотрел первые туры и соперников и понял, что в заветную тройку рискует не попасть. Но с кем, когда закончатся и будут ли успешными - вопросы.

13:13 5 августа

Serenky25

Извини если что не так.

13:10 5 августа

Serenky25

spetrov Головина не продавайте.. Купите у зенита Жоузиньо..и в дубле у вас есть парни..надо наказать всех Мута ков..

13:08 5 августа

Adios Amigos R...

*КОСТАРИКАНЕЦ* Adios Amigos R... Марселас Уоллас - это серьёзное усиление, еще бы и Бутча прикупить с 3едом - сопы и на поле выходить побоятся, имхо. 12:19 ====== Я бы на их месте лучше Винсента Вегу взял. а Зед'с дэд...Зед'с дэд. 12:35 =============== Вега'с тоже дэд. И Думбик был дед, и братья с Игнашом - деды уже. Таковы армейские традиции, без дедов никак...

13:07 5 августа

spetrov

Serenky25, чем, простите? Тем, что посмеялся и пошел дальше? :)

12:54 5 августа

Serenky25

Хотя от новостей башню рвет.

12:54 5 августа

Serenky25

Я прямо сейчас смотрю матч ТВ...spetrov ты меня пугаешь..

12:52 5 августа

spetrov

Зед'с дэд...Зед'с дэд. ----- Где Ляля? Ляли больше нет.

12:48 5 августа

Serenky25

Не говорите ерунду.. не уподавляйтесь Матч тв

12:41 5 августа

*КОСТАРИКАНЕЦ*

Adios Amigos R... Марселас Уоллас - это серьёзное усиление, еще бы и Бутча прикупить с 3едом - сопы и на поле выходить побоятся, имхо. 12:19 ====== Я бы на их месте лучше Винсента Вегу взял. а Зед'с дэд...Зед'с дэд.

12:35 5 августа

Jean4

Гинер после того как узнал соперника в квалификации ЛЧ, решил заранее бонусные деньги потратить за выход в групповую стадию?

12:31 5 августа

spetrov

Трепещите несчастные!

12:30 5 августа

Adios Amigos R...

Марселас Уоллас - это серьёзное усиление, еще бы и Бутча прикупить с 3едом - сопы и на поле выходить побоятся, имхо.

12:19 5 августа

Serenky25

Жулиану на выходе..покупайте...вам играть не кем..

12:00 5 августа

Serenky25

Не смешите мою пиписку..

11:59 5 августа

grroznyi85

Не верю (с)

11:58 5 августа