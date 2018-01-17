СМИ: ЦСКА интересуется защитником "Сампдории"

ЦСКА заинтересован в защитнике "Сампдории" Додо, информирует Sampnews24. По информации источника, армейцы ищут игрока обороны, а 25-летний футболист подходит под требования российского клуба.

Отмечается, что на Додо претендуют СПАЛ и "Кальяри", которые хотят арендовать футболиста. Однако предложение ЦСКА может быть самым интригующим. Ожидается, что в ближайшее время футболист даст ответ относительно своего будущего.

В текущем сезоне Додо не провел ни одного матча в чемпионате Италии. Ранее он выступал за "Интер".