СМИ: ЦСКА интересуется защитником "Сампдории"

ЦСКА заинтересован в защитнике "Сампдории" Додо, информирует Sampnews24. По информации источника, армейцы ищут игрока обороны, а 25-летний футболист подходит под требования российского клуба.
Отмечается, что на Додо претендуют СПАЛ и "Кальяри", которые хотят арендовать футболиста. Однако предложение ЦСКА может быть самым интригующим. Ожидается, что в ближайшее время футболист даст ответ относительно своего будущего.
В текущем сезоне Додо не провел ни одного матча в чемпионате Италии. Ранее он выступал за "Интер".
dmitriynuh1884
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
15:03
ЗЗ+
Однако предложение ЦСКА может быть самым интригующим. // Отдайте нам Додо в бесплатную аренду и еще зп ему сами платите :))
14:45
Roov
Додо это вымерший вид нелетающих птиц с острова Маврикий. Их всех до единой съели =(
14:05
Keano
интригующее предложение )))
13:57
Serenky25
Ну нападение укомплектовано. Надо защитников теперь.
13:54