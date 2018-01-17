13:49 | Футбол — РФПЛ

СМИ: ЦСКА интересуется защитником "Сампдории"

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ЦСКА заинтересован в защитнике "Сампдории" Додо, информирует Sampnews24. По информации источника, армейцы ищут игрока обороны, а 25-летний футболист подходит под требования российского клуба.

Отмечается, что на Додо претендуют СПАЛ и "Кальяри", которые хотят арендовать футболиста. Однако предложение ЦСКА может быть самым интригующим. Ожидается, что в ближайшее время футболист даст ответ относительно своего будущего.

В текущем сезоне Додо не провел ни одного матча в чемпионате Италии. Ранее он выступал за "Интер".

 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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dmitriynuh1884

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok

15:03

ЗЗ+

Однако предложение ЦСКА может быть самым интригующим. // Отдайте нам Додо в бесплатную аренду и еще зп ему сами платите :))

14:45

Roov

Додо это вымерший вид нелетающих птиц с острова Маврикий. Их всех до единой съели =(

14:05

Keano

интригующее предложение )))

13:57

Serenky25

Ну нападение укомплектовано. Надо защитников теперь.

13:54