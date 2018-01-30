08:45 | Футбол — РФПЛ

СМИ: ЦСКА хочет продать Оланаре в клуб из МЛС перед переходом Мусы

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ЦСКА хочет отказаться от услуг нападающего Аарона Оланаре, информирует AOIFootball. Отмечается, что форвард близок к переходу в один из клубов МЛС. По информации источника, затянувшийся трансфер Оланаре не позволяет закрыть сделку по аренде нападающего "Лестера" Ахмеда Мусы​.

Ранее Муса сообщил, что в скором времени станет игроком армейцев. Нигериец присоединится к ЦСКА на правах аренды до конца сезона. 

Напомним, нигериец уже выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год. В составе армейцев Муса провел во всех турнирах 157 матчей, забив 56 мячей. За это время он помог команде завоевать три титула чемпиона России, национальный кубок и два Суперкубка страны.

 

 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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igogohruhru

Знакомьтесь, 60 тысяч рублей отдали! Быстроногий Абелардо!

09:51

Петя

Только кому он нужен? Аланаре?!

09:45

alex-ls

чем он мешает-то? хватит нас смешить

09:37