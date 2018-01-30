СМИ: ЦСКА хочет продать Оланаре в клуб из МЛС перед переходом Мусы

ЦСКА хочет отказаться от услуг нападающего Аарона Оланаре, информирует AOIFootball. Отмечается, что форвард близок к переходу в один из клубов МЛС. По информации источника, затянувшийся трансфер Оланаре не позволяет закрыть сделку по аренде нападающего "Лестера" Ахмеда Мусы​.

Ранее Муса сообщил, что в скором времени станет игроком армейцев. Нигериец присоединится к ЦСКА на правах аренды до конца сезона.