СМИ: ЦСКА хочет приобрести полузащитника "Атлетику Минейру" Отеро

Полузащитник "Атлетику Минейру" Ромуло Отеро может перейти в ЦСКА. Как утверждает AS, армейцы хотели бы осуществить переход венесуэльского хавбека перед закрытием трансферного окна в России, до 22 февраля.

По информации источника, ЦСКА уже контактировал с "Атлетику Минейру", однако до завершения сделки еще далеко. Действующий контракт 25-летнего венесуэльца с "петушками" рассчитан до лета 2020 года.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 36 матчах в чемпионате Бразилии, забил девять голов и отдал две голевые передачи.