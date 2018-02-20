20:08 | Футбол — РФПЛ

СМИ: ЦСКА хочет приобрести полузащитника "Атлетику Минейру" Отеро

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Полузащитник "Атлетику Минейру" Ромуло Отеро может перейти в ЦСКА. Как утверждает AS, армейцы хотели бы осуществить переход венесуэльского хавбека перед закрытием трансферного окна в России, до 22 февраля.

По информации источника, ЦСКА уже контактировал с "Атлетику Минейру", однако до завершения сделки еще далеко. Действующий контракт 25-летнего венесуэльца с "петушками" рассчитан до лета 2020 года.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 36 матчах в чемпионате Бразилии, забил девять голов и отдал две голевые передачи.

 
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КОММЕНТАРИИ (6)
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andrey62

Очередной вброс.

23:41

Kanidzha

Что за сми то?

21:12

Ратиборец

HerculesKolya, ты свой жизненный путь описываешь? Трудно тебе.

21:06

Вятчеславик, ромбик в моём сердц

А это не родственник того самого Отеро, который был вторым тренером в Спартаке при кинорежиссере Якине?:)

20:31

Спринт

Зачем ЦСКА хавбек? Острая необходимость в форвардах и Беках. Пока команда под долговым управлением Гинера, ни каких нормальных приобретений не будет. А скоро и стадион кредиторы заберут, благо он и называется не ЦСКА и именем главного кредитора (и фактически хозяина). Необходимо было команду продать клану Абрамовичей, пока еще можно сохранить команду, очень скоро будет поздно.

20:28

HerculesKolya

От петушков к петушкам

20:26

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