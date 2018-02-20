СМИ: ЦСКА хочет приобрести полузащитника "Атлетику Минейру" Отеро

Полузащитник "Атлетику Минейру" Ромуло Отеро может перейти в ЦСКА. Как утверждает AS, армейцы хотели бы осуществить переход венесуэльского хавбека перед закрытием трансферного окна в России, до 22 февраля.
По информации источника, ЦСКА уже контактировал с "Атлетику Минейру", однако до завершения сделки еще далеко. Действующий контракт 25-летнего венесуэльца с "петушками" рассчитан до лета 2020 года.
В текущем сезоне полузащитник принял участие в 36 матчах в чемпионате Бразилии, забил девять голов и отдал две голевые передачи.
andrey62
Очередной вброс.
23:41
Kanidzha
Что за сми то?
21:12
Ратиборец
HerculesKolya, ты свой жизненный путь описываешь? Трудно тебе.
21:06
Вятчеславик, ромбик в моём сердц
А это не родственник того самого Отеро, который был вторым тренером в Спартаке при кинорежиссере Якине?:)
20:31
Спринт
Зачем ЦСКА хавбек? Острая необходимость в форвардах и Беках. Пока команда под долговым управлением Гинера, ни каких нормальных приобретений не будет. А скоро и стадион кредиторы заберут, благо он и называется не ЦСКА и именем главного кредитора (и фактически хозяина). Необходимо было команду продать клану Абрамовичей, пока еще можно сохранить команду, очень скоро будет поздно.
20:28
HerculesKolya
От петушков к петушкам
20:26