СМИ: ЦСКА хочет подписать контракт с уругвайским нападающим "Халла"

ЦСКА летом рассчитывает подписать контракт с уругвайским нападающим Абелем Эрнандесом, контракт которого с "Халл Сити" истекает 30 июня, утверждает Ovacion. По данным источника, российский клуб уже направил 27-летнему форварду выгодный четырехлетний контракт, в настоящее время игрок изучает его.

Отмечается, что "Халл", который с августа по декабрь 2017 года тренировал бывший главный тренер армейцев Леонид Слуцкий, намерен договориться с Эрнандесом о продлении контракта. По данным СМИ, в услугах форварда также заинтересованы "Вулверхэмптон", "Интер", "Ньюкасл", "Олимпиакос" и "Селтик".

Большую часть сезона-2017/18 нападающий пропустил из-за травмы. В 10 матчах в составе "тигров" он забил 8 мячей и отдал 2 голевые передачи. До перехода в английский клуб в 2014 году Эрнандес выступал на родине за "Сентраль Эспаньол" и "Пеньяроль". С 2009 по 2014 год он защищал цвета "Палермо".

В составе сборной Уругвая форвард в 2011 году выиграл Кубок Америки. В 28 матчах за национальную команду он забил 10 мячей.