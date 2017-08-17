СМИ: ЦСКА готов заплатить за Вендела более 7 миллионов евро

Руководство ЦСКА продолжает вести переговоры о подписании контракта с полузащитником "Флуминенсе" Венделом, утверждает Canalflunews. По информации издания, армейцы готовы предложить за игрока более 7 миллионов евро.

Ранее клуб ответил отказом "Порту", который хотел подписать хавбека за 7 миллионов. Бразильцы потребовали за хавбека не менее 13 миллионов. Также к 19-летнему игроку проявляли интерес "Барселона", "Милан" и другие португальские клубы.

В текущем сезоне Вендел сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи. Стоит отметить, что в июне этого года в интервью "СЭ" один из самых успешных бразильских тренеров Муриси Рамалью рекомендовал российским клубам обратить внимание на Вендела.

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