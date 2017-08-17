08:50 | Футбол — РФПЛ

СМИ: ЦСКА готов заплатить за Вендела более 7 миллионов евро


Руководство ЦСКА продолжает вести переговоры о подписании контракта с полузащитником "Флуминенсе" Венделом, утверждает Canalflunews. По информации издания, армейцы готовы предложить за игрока более 7 миллионов евро.

Ранее клуб ответил отказом "Порту", который хотел подписать хавбека за 7 миллионов. Бразильцы потребовали за хавбека не менее 13 миллионов. Также к 19-летнему игроку проявляли интерес "Барселона", "Милан" и другие португальские клубы.

В текущем сезоне Вендел сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи. Стоит отметить, что в июне этого года в интервью "СЭ" один из самых успешных бразильских тренеров Муриси Рамалью рекомендовал российским клубам обратить внимание на Вендела.

"Самый бразильский русский Жирков". Рассказ друга Неймара

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий