Уличная атлетика при поддержке Datsun
19:07 | Футбол — РФПЛ

СМИ: Чинквини займет пост спортивного директора "Зенита"


Итальянец Оресте Чинквини займет должность спортивного директора "Зенита" после скоропостижной смерти Константина Сарсании, сообщает "Спорт День за Днем". 69-летний специалист пришел в команду летом этого года и был заместителем. На данный пост рассматривались кандидатуры Анатолия Давыдова, Александра Кержакова и Александра Бокия.

Отметим, что Чинквини помогал Фабио Капелло в сборной России. Тогда он выполнял функции менеджера, отвечая за то, что происходит внутри команды и за ее пределами.

Напомним, Сарсания, который занимал пост спортивного директора "Зенита", скоропостижно скончался на 50-м году жизни в субботу. Во вторник в Москве пройдет церемония прощания. 

Прощай, Костя //
Как Сарсания помог Кержакову, познакомил Фурсенко с Адвокатом и убедил "Зенит" купить Тимощука

Дополнительная информация

http://www.sportsdaily.ru/news/oreste-chinkvini-stanet-novym-sportivnym-direktorom-zenita

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий