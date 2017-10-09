СМИ: Чинквини займет пост спортивного директора "Зенита"

Итальянец Оресте Чинквини займет должность спортивного директора "Зенита" после скоропостижной смерти Константина Сарсании, сообщает "Спорт День за Днем". 69-летний специалист пришел в команду летом этого года и был заместителем. На данный пост рассматривались кандидатуры Анатолия Давыдова, Александра Кержакова и Александра Бокия.
Отметим, что Чинквини помогал Фабио Капелло в сборной России. Тогда он выполнял функции менеджера, отвечая за то, что происходит внутри команды и за ее пределами.
Напомним, Сарсания, который занимал пост спортивного директора "Зенита", скоропостижно скончался на 50-м году жизни в субботу. Во вторник в Москве пройдет церемония прощания.
Прощай, Костя //
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http://www.sportsdaily.ru/news/oreste-chinkvini-stanet-novym-sportivnym-direktorom-zenita