СМИ: Чинквини займет пост спортивного директора "Зенита"

Итальянец Оресте Чинквини займет должность спортивного директора "Зенита" после скоропостижной смерти Константина Сарсании, сообщает "Спорт День за Днем". 69-летний специалист пришел в команду летом этого года и был заместителем. На данный пост рассматривались кандидатуры Анатолия Давыдова, Александра Кержакова и Александра Бокия.

Отметим, что Чинквини помогал Фабио Капелло в сборной России. Тогда он выполнял функции менеджера, отвечая за то, что происходит внутри команды и за ее пределами.