13:26 | ФУТБОЛ — РФПЛ

СМИ: четверо лидеров фанатов ЦСКА задержаны после обысков в Москве

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Сотрудники спецслужб сегодня утром провели обыски у лидеров фанатов ЦСКА, утверждает Life.ru. Во время обысков были задержаны четверо лидеров армейцев. Предполагается, что следственные мероприятия связаны с вандализмом во время дерби "Спартак" – ЦСКА (3:1). Отметим, что оперативники осматривали квартиры на наличие материалов экстремистского характера и символики. Следственные действия могли проводить в связи с уголовным делом об экстремизме, которое было возбуждено ранее.

Напомним, столкновение футбольных фанатов произошло во время матча ЦСКА – "Спартак" 29 октября. Болельщики во время первого тайма устроили беспорядки на трибунах "Открытие Арены". Сотрудники полиции и ОМОН были задействованы для пресечения массовой драки, начавшейся после словесных перепалок фанатов двух команд. Во время беспорядков сотрудники полиции задержали и доставили в полицию более 70 человек. Известно, что лидеры фанатов ЦСКА и "Спартака" заранее готовили провокации, которые спровоцировали конфликтные ситуации и привели к беспорядкам на стадионе.

Дополнительная информация

https://life.ru/t/%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B/945814/chietviero_lidierov_fanatov_tsska_zadierzhany_politsiiei_poslie_obyskov_v_moskvie

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Garik20002

По фаеру им в одно место, в карцер и дымовых шашек туда. 4-мя дегенератами меньше.

15:11

Valeri

А почему только у фанатов ЦСКА?

14:38

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