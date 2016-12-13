СМИ: четверо лидеров фанатов ЦСКА задержаны после обысков в Москве

Сотрудники спецслужб сегодня утром провели обыски у лидеров фанатов ЦСКА, утверждает Life.ru. Во время обысков были задержаны четверо лидеров армейцев. Предполагается, что следственные мероприятия связаны с вандализмом во время дерби "Спартак" – ЦСКА (3:1). Отметим, что оперативники осматривали квартиры на наличие материалов экстремистского характера и символики. Следственные действия могли проводить в связи с уголовным делом об экстремизме, которое было возбуждено ранее.

Напомним, столкновение футбольных фанатов произошло во время матча ЦСКА – "Спартак" 29 октября. Болельщики во время первого тайма устроили беспорядки на трибунах "Открытие Арены". Сотрудники полиции и ОМОН были задействованы для пресечения массовой драки, начавшейся после словесных перепалок фанатов двух команд. Во время беспорядков сотрудники полиции задержали и доставили в полицию более 70 человек. Известно, что лидеры фанатов ЦСКА и "Спартака" заранее готовили провокации, которые спровоцировали конфликтные ситуации и привели к беспорядкам на стадионе.