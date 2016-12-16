СМИ: CAS отклонил иск "Реала" к "Бенфике" по переходу Гарая в "Зенит"

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил иск мадридского "Реала" к португальской "Бенфике" по поводу перехода аргентинского защитника Эсекиэля Гарая в "Зенит", сообщает A Bola. CAS признал подозрения "Реала" беспочвенными, а сделку – правомерной.

Иск подал "Реал", за который аргентинец выступал с 2008 по 2011 год. "Королевский клуб" по условиям сделки с "Бенфикой", куда Гарай перешел в 2011 году, должен был получить 50 процентов от последующей перепродажи игрока. В 2014 году игрок перешел в "Зенит" за 6 миллионов евро. "Реал" считает, что эта цифра занижена, ведь "Бавария" предлагала за футболиста 15 миллионов евро. Однако это предложение отклонили.

В итоге "Бенфика" получила 40 процентов от суммы сделки с "Зенитом", 50 процентов по договору получил "Реал", еще 10 процентов – компания – партнер Benfica Stars Fund.