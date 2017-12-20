СМИ: "Брайтон" увеличит предложение по Зе Луишу

"Брайтон" всерьез заинтересован в услугах нападающего "Спартака" Зе Луиша. Согласно The Sun, англичане намерены увеличить предложение по форварду.
Ранее клуб премьер-лиги предложил за футболиста чуть более 5 миллионов евро, однако, по информации "СЭ", руководство красно-белых не устроила эта сумма, и клуб не собирается расставаться с одним из ведущих форвардов в преддверии плей-офф Лиги Европы и решающего отрезка в РФПЛ.
Отметим, что "Брайтон", который в сезоне-2016/17 завоевал путевку в высший дивизион после более чем 30-летнего перерыва, а сейчас занимает 13-е место в АПЛ, испытывает проблемы с атакой – 14 голов в 18 матчах.
pahom-17
можем предложить ногти Зе...что недавно подстриг
00:51
NapoliFC
Зе Луиш прям так и все бросил ради аутсайдера АПЛ и согласился на тройное снижение ЗП ради борьбы за выживание:)
00:48
Markonie
Пусть сначала все санкции снимут,а потом приползают с предложениями)))
00:43
баламошка
Пошли вон, вонючки саксонские! Сказал же вам баламошка, что дешевле, чем за 50 лямов Зе Луиша не отдаст!
00:28