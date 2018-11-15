СМИ: Братья Березуцкие присоединятся к штабу Слуцкого в "Витессе"

Бывшие игроки ЦСКА Василий и Алексей Березуцкие пройдут стажировку в голландском "Витессе", информирует De Gelderlander.

По данным издания, Березуцкие присоединятся к тренерскому штабу россиянина Леонида Слуцкого 3-го января и станут его помощниками до конца текущего сезона. Также сообщается, что другие работники штаба сохранят свои места.

Василий Березуцкий выступал за ЦСКА с 2002 по 2018 год, Алексей - с 2001 по 2018. В составе армейцев они 6 раз становились чемпионами России и выигрывали Кубок УЕФА. Оба брата объявили об окончании карьеры 21-го июля.

Слуцкий возглавлял "Крылья Советов", ЦСКА, сборную России и "Халл Сити". С ЦСКА трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок России. О назначении российского специалиста в "Витесс" стало известно еще в марте, летом Слуцкий возглавил голландскую команду.