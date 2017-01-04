СМИ: Бикфалви сменит "Томь" на другой российский клуб

Агент румынского полузащитника "Томи" Эрика Бикфалви Даниэль Драгош заявил, что его клиент в ближайшее время может перейти в другой клуб чемпионата России. В текущем сезоне 28-летний футболист провел 15 матчей в премьер-лиге, забил 3 мяча и отдал одну голевую передачу.

– Мы обсуждаем некоторые варианты в данный момент, – цитирует Ziare Драгоша. – Все они – клубы из России. Можно сказать, что Эрик уйдет из "Томи". Сейчас ведем переговоры с нашим лучшим вариантом, другие – это команды среднего уровня. Думаю, в ближайшие недели мы примем решение.