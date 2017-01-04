20:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

СМИ: Бикфалви сменит "Томь" на другой российский клуб

0
0
0

Агент румынского полузащитника "Томи" Эрика Бикфалви Даниэль Драгош заявил, что его клиент в ближайшее время может перейти в другой клуб чемпионата России. В текущем сезоне 28-летний футболист провел 15 матчей в премьер-лиге, забил 3 мяча и отдал одну голевую передачу.

– Мы обсуждаем некоторые варианты в данный момент, – цитирует Ziare Драгоша. – Все они – клубы из России. Можно сказать, что Эрик уйдет из "Томи". Сейчас ведем переговоры с нашим лучшим вариантом, другие – это команды среднего уровня. Думаю, в ближайшие недели мы примем решение.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ