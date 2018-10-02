15:44 | Футбол — РПЛ

СМИ: "Бешикташ" интересуется Кокориным

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Нападающий "Зенита"  Александр Кокорин попал в сферу интересов "Бешикташа", утверждает турецкий портал yenicaggazetesi.com.tr. В приобретении 27-летнего россиянина лично заинтересован главный тренер стамбульского клуба Шенол Гюнеш, который просмотрел несколько видео с нарезкой действий форварда.

Кокорин рассматривается тренерским штабом "Бешикташа" в качестве замены нападающему Дженку Тосуну, перешедшему в "Эвертон" зимой 2018 года. 

Кокорин недавно восстановился после тяжелой травмы, полученной в марте. В текущем сезоне он принял участие в 3 матчах за "Зенит" и забил 1 гол.

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