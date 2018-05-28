СМИ: "Бешикташ" хочет вернуть Фернандеша

"Бешикташ" планирует вернуть в свои ряды хавбека "Локомотива" Мануэла Фернандеша. Как сообщает Fanatik, переговоры о трансфере начнутся в ближайшие несколько дней.

Отмечается, что Фернандеш получает в составе "железнодорожников" четыре миллиона евро в год, однако турецкий клуб планирует уговорить футболиста пойти на понижение зарплаты.

Ранее агент Фернандеша заявлял, что хавбек планирует остаться в "Локомотиве". Его контракт с клубом истекает в следующем году.

В завершившемся сезоне чемпионата России 32-летнй Фернандеш провел в составе красно-зеленых 41 матч, отличился 14 голами и восьмью результативными пасами.