СМИ: Бердыев может стать одним из учредителей "Рубина"

"Рубин" может в ближайшее время сменить юридический статус, утверждает "Бизнес online". Учредителями клуба в равных долях станут главный тренер Курбан Бердыев​, спортивный директор Рустем Сайманов и генеральный директор Рустам Саяхов.

14 февраля официально зарегистрировано новое юридическое лицо – ООО "Футбольный клуб "Рубин", на которое планируется перевести все активы "Рубина", в том числе контракты с игроками.

В руководстве холдинга ТАИФ пришли к выводу, что пока не готовы взять на себя полную ответственность по обязательствам "Рубина". По закону учредители юрлиц могут нести субсидиарную ответственность по их долгам.

В зимнее трансферное окно "Рубин" покинули 12 футболистов. После 20 туров клуб занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.