СМИ: Бердыев может стать одним из учредителей "Рубина"

"Рубин" может в ближайшее время сменить юридический статус, утверждает "Бизнес online". Учредителями клуба в равных долях станут главный тренер Курбан Бердыев, спортивный директор Рустем Сайманов и генеральный директор Рустам Саяхов.
14 февраля официально зарегистрировано новое юридическое лицо – ООО "Футбольный клуб "Рубин", на которое планируется перевести все активы "Рубина", в том числе контракты с игроками.
В руководстве холдинга ТАИФ пришли к выводу, что пока не готовы взять на себя полную ответственность по обязательствам "Рубина". По закону учредители юрлиц могут нести субсидиарную ответственность по их долгам.
В зимнее трансферное окно "Рубин" покинули 12 футболистов. После 20 туров клуб занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.
negag
Бердыев лучший БЕРДЫЕВ лучший тренер России,который доказал это результатами в 2 клубах,а дебилоиды типа slim taller уподобляются моськам,которые могут только лаять беспонтово
13:29
Вопреки
Slim Taller... Ты откуда, убогий...? Таким как ты, объясняю - Ваш траур только начался, поскольку возврата в Казани к майонезным "супер-менеджерам" и их столичным прихлебаям Громовым и КО, развалившим клуб, больше не будет... Пора уже тебе заткнуться... Все адекватные болелы над твоим бредом смеются.
13:26
Slim Taller
Имя Бердыева уже давно ассоциируется с криминальными схемами.Когда отмываются такие суммы (по некоторой информации,за 10 лет в Рубине около миллиарда долларов),то не удивительно,что Бердыев может быть кем угодно.Как там,в Золотом телёнке,"я Фунт,я проработал всю жизнь.....".
13:12
rustov
Пожелаем удачи Рубину! Верю, Рубин возродится!!!
13:07
wowaizrostowa73
"занимает 20-е место в турнирной таблице" :)))
12:48
Гелендваген Бердыева
Millwall82: Любит же туркмен мутные схемы. Не вникнув в суть дела , диванные писатели, изрыгают вонью в адрес учредителя. Противно слушать, бла бла не о чем. В целом, все что происходит в клубе, позитивно и открыто.
12:36
Вопреки
Почему СТАНУТ, если уже ООО ФК Рубин свершившийся факт, документально, по крайней мере... ? Передирают друг у друга информацию и начинается брызжание пеной и ядом... Как же так, было в рос. футболе три частных клуба (Краснодар, Спартак и Анжи), а тут опять провинция посягнула на самостоятельность от столичных около футбольных "управленцев"... как сейчас на него давить, да ? Ну и слава богу, что казанцы прозрели.. Теперь хоть не будет советчиков из числа членов и чиновников, навязывающих утопические идеи и требующих выполнения их интересов и личных амбиций.... Не будет шлака ни в клубе, ни в команде. И в свете санкционной войны, ТАИФ и Шаймиев, приняли верное решение, чтобы исключить давление извне, через них на клуб, оставаясь при этом главным спонсором "Рубина". Теперь и потенциальные новички, будут с большим интересом реагировать на предложения о переходе в частный клуб, не подверженный, как ранее, настроениям городских и республиканских властей. Сейчас у многих завистников и диванных экспертов жаба будет давить, что "Рубин" стал частным клубом.. Но и поводов для критиканства столичных писак, о расходовании бюджетных средств клубом не будет... "Рубину" возрождения и побед в России и Европе.
12:22
Millwall82
Любит же туркмен мутные схемы.
12:08